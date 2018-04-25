Невідомі закидали камінням електричку "Київ-Малин"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У суботу ввечері біля зупиночної платформи Ворзель невідомі закидали камінням електропоїзд "Київ-Малин", машиніст отримав травму голови. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає УНН.
"У суботу, 21 квітня 2018 року, о 21:40 поблизу зупиночної платформи Ворзель сторонні особи закидали камінням регіональний електропоїзд №6631 Київ–Малин, внаслідок чого було розбите лобове скло кабіни електропоїзда, а машиніст отримав травму голови", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, це не єдиний такий випадок на ділянці Немішаєве – Ірпінь. Так, з початку квітня на перегоні Ірша–Тетерів на Київщині невідомі тричі обкидали камінням поїзд №706 Перемишль – Київ.
"Укрзалізниця" звернулася до Головного управління Національної поліції України у Київській області щодо активізації заходів із запобігання подібним правопорушенням.
Нагадаємо, на залізничній станції Красне на Львівщині пасажирський потяг збив насмерть жінку.