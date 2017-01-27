Неизвестные в Днепре снова обстреляли общественный транспорт

Правоохранителям поступило сообщение о стрельбе по трамваю. Водитель услышал, как разбилось стекло в транспорте и обратился в полицию.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили разбитые окна в трамвае, со следами похожими на повреждения от выстрелов.

Делом занимаются следователи.

Напомним, это не первый случай стрельбы по общественному транспорту в Днепре за последние несколько месяцев.