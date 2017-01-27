Невідомі у Дніпрі знову обстріляли громадський транспорт
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 січня. УНН. У Дніпрі невідомі стріляли по громадському транспорту. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники патрульної поліції.
Правоохоронцям надійшло повідомлення про стрільбу по трамваю. Водій почув, як розбилось скло в транспорті та звернувся до поліції.
Прибувши на місце, правоохоронці виявили розбиті вікна в трамваї, схожі на пошкодження від пострілів.
Справою займаються слідчі.
Нагадаємо, це не перший випадок стрілянини по громадському транспорту у Дніпрі за останні декілька місяців.