Неизвестные избили сотрудницу ЖКХ в Киевской области

На спецлинию полиции Киевской области поступило сообщение от 40-летней женщины о том, на улице Пономарева в пгт Коцюбинское ее избили двое неизвестных мужчин.

Заявительница сообщила правоохранителям приметы нападавших и марку машины, на которой приехали неизвестные. Работницу ЖКХ госпитализировали с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы.

Данные о правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.