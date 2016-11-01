Неизвестные избили сотрудницу ЖКХ в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киевской области в пгт Коцюбинское двое неизвестных мужчин избили 40-летнюю работницу одного из местных жилищно-коммунальных хозяйств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.
На спецлинию полиции Киевской области поступило сообщение от 40-летней женщины о том, на улице Пономарева в пгт Коцюбинское ее избили двое неизвестных мужчин.
Заявительница сообщила правоохранителям приметы нападавших и марку машины, на которой приехали неизвестные. Работницу ЖКХ госпитализировали с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы.
Данные о правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.