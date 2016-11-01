Невідомі побили працівницю ЖКГ на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Київщині в смт.Коцюбинське двоє невідомих чоловіків побили 40-річну працівницю одного з місцевих житлово-комунальних господарств. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Київської області.
На спецліні поліції Київщини надійшло повідомлення від 40-річної жінки про те, на вулиці Пономарьова у смт.Коцюбиське її побили двоє невідомих чоловіків.
Заявниця повідомила правоохоронцям прикмети нападників та марку автівки, на якій приїхали невідомі. Працівницю ЖКГ госпіталізували з діагнозом — закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани.
Дані про правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.