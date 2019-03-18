Неизвестные подожгли магазин Roshen на Оболони
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вечером 17 марте неизвестные подожгли магазин Roshen на проспекте Оболонском в Киеве. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
По предварительной информации злоумышленники обшили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания. К счастью никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества.
Начато досудебное расследование по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Все найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.
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Как сообщал УНН, 15 февраля в Дарницком районе Киева горел фирменный магазин Roshen.