Неизвестные подожгли магазин Roshen на Оболони

По предварительной информации злоумышленники обшили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания. К счастью никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества.

Начато досудебное расследование по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Все найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.



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Как сообщал УНН, 15 февраля в Дарницком районе Киева горел фирменный магазин Roshen.