Невідомі підпалили магазин Roshen на Оболоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
За попередньою інформацією зловмисники обшили будівлю магазину горючою рідиною та підпалили. Вогонь пошкодив частину фасаду будівлі. На щастя ніхто не постраждав. Під час огляду місця події поліція виявила пластикову пляшку із залишками прозорої речовини.
Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.
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Як повідомляв УНН, 15 лютого у Дарницькому районі Києва горів фірмовий магазин Roshen.