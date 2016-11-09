Неизвестные подожгли дверь квартиры мэра Херсона

Сегодня, 9 ноября в 9.25 в полицию поступила информация от городского головы города Херсона В. Николаенко, что ночью неизвестные подожгли дверь его квартиры.

При осмотре места происшествия правоохранители установили, что частично повреждены входные двери, дверной глазок был залеплен жевательной резинкой. На полу находилась бутылка с жидкостью для розжига. Изъятые вещи правоохранители направили на исследование.

Данные о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.