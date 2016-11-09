Невідомі підпалили двері квартири мера Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Херсоні невідомі підпалили двері квартири міського голови. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Сьогодні, 9 листопада о 9.25 до поліції надійшла інформація від міського голови міста Херсона В. Миколаєнко, що вночі невідомі підпалили двері його квартири.
Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що частково пошкоджені вхідні двері, дверне вічко було заліплене жувальною гумкою. На підлозі знаходилась пляшка з рідиною для розпалу. Вилучені речі правоохоронці направили на дослідження.
Дані про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) ККУ. Встановлюються всі обставини події.