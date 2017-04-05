Неизвестные обстреляли авто во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. В среду около 1:00 в полицию обратился житель одного из сел Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что его автомобиль обстреляли на трассе Львов - Рава-Русская у с.Липники Жовковского района. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления полиции во Львовской области, передает УНН.
Мужчина рассказал, что его авто подрезал микроавтобус Volkswagen Transporter.
Неизвестные трижды выстрелили по машине и скрылись с места происшествия. Водитель не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, 27 февраля мужчина обстрелял авто во Львове и совершил самоубийство.