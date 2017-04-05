Неизвестные обстреляли авто во Львовской области

ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. В среду около 1:00 в полицию обратился житель одного из сел Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что его автомобиль обстреляли на трассе Львов - Рава-Русская у с.Липники Жовковского района. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления полиции во Львовской области, передает УНН.