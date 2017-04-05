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Невідомі обстріляли авто на Львівщині

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. У середу близько 1:00 до поліції звернувся мешканець одного із сіл Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що його автомобіль обстріляли на трасі Львів — Рава-Руська біля с.Липник Жовківського району. Про це розповіли у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області, передає УНН.

Чоловік розповів, що його авто підрізав мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Невідомі тричі вистрелили по машині й утекли з місця події. Водій не постраждав. Поліція з’ясовує обставини події.

Нагадаємо, 27 лютого чоловік обстріляв авто у Львові та вчинив самогубство.

Українські Національні Новини

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