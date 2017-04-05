Невідомі обстріляли авто на Львівщині

ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. У середу близько 1:00 до поліції звернувся мешканець одного із сіл Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що його автомобіль обстріляли на трасі Львів — Рава-Руська біля с.Липник Жовківського району. Про це розповіли у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області, передає УНН.