Невідомі обстріляли авто на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. У середу близько 1:00 до поліції звернувся мешканець одного із сіл Пустомитівського району. Чоловік повідомив, що його автомобіль обстріляли на трасі Львів — Рава-Руська біля с.Липник Жовківського району. Про це розповіли у прес-службі Головного управління поліції у Львівській області, передає УНН.
Чоловік розповів, що його авто підрізав мікроавтобус Volkswagen Transporter.
Невідомі тричі вистрелили по машині й утекли з місця події. Водій не постраждав. Поліція з’ясовує обставини події.
Нагадаємо, 27 лютого чоловік обстріляв авто у Львові та вчинив самогубство.