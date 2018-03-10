Неизвестные бросили гранату в частный дом в Ровно

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35282 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51118 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54670 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101303 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91842 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103585 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110600 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122462 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133860 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Неизвестные бросили гранату в частный дом в Ровно

Неизвестные бросили гранату в частный дом в Ровно

Киев  •  УНН

 • 12445 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Полиция устанавливает неизвестных, которые сегодня около 13.00 в Ровно бросили гранату в дом местного жителя. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.

"Сегодня, 10 марта, около часа на улице Заречная в Ровно прогремел взрыв. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и личности злоумышленников", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа установила, что взрывом повреждены, забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал.

Полицейские взрывотехнического отдела ГУНП предварительно установили, что на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты "РГД-5". Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, поздно вечером 6 марта в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.

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