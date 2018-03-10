Неизвестные бросили гранату в частный дом в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Полиция устанавливает неизвестных, которые сегодня около 13.00 в Ровно бросили гранату в дом местного жителя. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
"Сегодня, 10 марта, около часа на улице Заречная в Ровно прогремел взрыв. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и личности злоумышленников", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа установила, что взрывом повреждены, забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. При взрыве никто не пострадал.
Полицейские взрывотехнического отдела ГУНП предварительно установили, что на месте происшествия вероятно произошел взрыв гранаты "РГД-5". Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, поздно вечером 6 марта в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.