Невідомі кинули гранату у приватний будинок у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Поліція встановлює невідомих, які сьогодні близько 13.00 у Рівному кинули гранату у будинок місцевого жителя. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, передає УНН.
“Сьогодні, 10 березня, близько першої години на вулиці Зарічна у Рівному пролунав вибух. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та осіб зловмисників”, — йдеться у повідомленні.
Слідчо-оперативна група встановила, що вибухом пошкоджено,паркан, фасад та вікно будинку, де проживає 38-річний власник з дружиною та малолітньою дитиною. Під час вибуху ніхто не постраждав.
Поліцейські вибухотехнічного відділу ГУНП попередньо встановили, що на місці події ймовірно стався вибух гранати “РГД-5”. Металеві уламки поліцейські вилучили та направили на експертизу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, пізно ввечері 6 березня до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро “Лісова”, поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль.