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Нетаньяху созвонился с путиным: говорили о шагах москвы для нормализации ситуации на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 1224735 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на офис Нетаньяху, передает УНН.

Нетаньяху созвонился с путиным: говорили о шагах москвы для нормализации ситуации на Ближнем Востоке

Контекст

Издание отмечает, что путин чрезвычайно критически относился к Израилю в своих заявлениях после нападения ХАМАС 7 октября, даже неявно сравнивая Израиль и немецкую армию во время Второй мировой войны.

По данным Кремля, ранее путин общался с президентом Сирии Башаром Асадом, а также сегодня звонит президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сисси и президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

Детали

Как пишет ТАСС, президент рф обсудил с Нетаньяху обострение на Ближнем Востоке, рассказал о переговорах с ближневосточными лидерами.

путин проинформировал Нетаньяху о шагах москвы по содействию нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

По данным росСМИ, президент рф заявил Нетаньяху о готовности россии помочь прекращению конфронтации в регионе и урегулированию мирными средствами.

путин довел до Нетаньяху ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с президентами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

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