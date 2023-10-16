Нетаньяху созвонился с путиным: говорили о шагах москвы для нормализации ситуации на Ближнем Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на офис Нетаньяху, передает УНН.
Контекст
Издание отмечает, что путин чрезвычайно критически относился к Израилю в своих заявлениях после нападения ХАМАС 7 октября, даже неявно сравнивая Израиль и немецкую армию во время Второй мировой войны.
По данным Кремля, ранее путин общался с президентом Сирии Башаром Асадом, а также сегодня звонит президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сисси и президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу.
Детали
Как пишет ТАСС, президент рф обсудил с Нетаньяху обострение на Ближнем Востоке, рассказал о переговорах с ближневосточными лидерами.
путин проинформировал Нетаньяху о шагах москвы по содействию нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
По данным росСМИ, президент рф заявил Нетаньяху о готовности россии помочь прекращению конфронтации в регионе и урегулированию мирными средствами.
путин довел до Нетаньяху ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с президентами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.