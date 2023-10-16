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Нетаньяху зідзвонився із путіним: говорили про кроки москви для нормалізації ситуації на Близькому Сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. Про це пише Times of Israel з посиланням на офіс Нетаньяху, передає УНН.

Нетаньяху зідзвонився із путіним: говорили про кроки москви для нормалізації ситуації на Близькому Сході

Контекст

Видання відзначає, що путін надзвичайно критично ставився до Ізраїлю у своїх заявах після нападу ХАМАС 7 жовтня, навіть неявно порівнюючи Ізраїль та німецьку армію під час Другої світової війни.

За даними кремля, раніше путін спілкувався з президентом Сирії Башаром Асадом, а також сьогодні телефонує президенту Єгипту Абдель Фаттаху ас-Сіссі та президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу.

Деталі

Як пише ТАСС, президент рф обговорив з Нетаньяху загострення на Близькому Сході, розповів про переговори із близькосхідними лідерами.

путін проінформував Нетаньяху про кроки москви щодо сприяння нормалізації ситуації на Близькому Сході.

За даними росЗМІ, президент рф заявив Нетаньяху про готовність росії допомогти припиненню конфронтації в регіоні та врегулювання мирними засобами.

путін довів до Нетаньяху ключові моменти сьогоднішніх телефонних контактів із президентами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії.

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