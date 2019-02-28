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Нетаньяху и Путин обсудили роль Ирана в Сирии

Нетаньяху и Путин обсудили роль Ирана в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9866 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву 27 февраля в попытке убедить президента России Владимира Путина, что Ирану нельзя позволять закрепить присутствие в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Самая большая угроза стабильности и безопасности в регионе происходит от Ирана и его представителей. Мы решительно настроены продолжать наши агрессивные действия против усилий Ирана, призывающего к нашему уничтожению, а также против его попыток закрепиться войском в Сирии”, — сказал израильский премьер перед началом переговоров с Путиным.

Российский лидер заявил перед встречей с Нетаньяху, что “очень важно обсуждать ситуацию в регионе и вопросы безопасности”.

Эта поездка Нетаньяху в Москву является первой с тех пор, как в сентябре 2018 15 российских военнослужащих погибли, когда сирийские войска случайно сбили российский транспортный самолет, реагируя на израильский воздушный удар.

Израильский лидер по сентябрь 2015 встречался с Путиным 11 раз и неоднократно высказывался за “прямой, открытый и верный путь, которым мы поддерживаем отношения между Россией и Израилем”.

Россия является главным международным союзником сирийского президента Башара Асада, Москва также имеет тесные отношения с Ираном.

Как сообщал УНН, в июле прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал как очень важную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил, что сказал российскому лидеру, что еврейское государство выступает против любой присутствия Ирана в Сирии.

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