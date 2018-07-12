Нетаньяху сказав Путіну, що Ізраїль проти будь-якої присутності Ірану в Сирії

“Дуже важлива зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Я підкреслив ясну позицію Ізраїлю — ми проти будь-якої присутності Ірану в Сирії”, — написав прем’єр. Нетаньяху додав, що сказав президенту РФ, що Ізраїль “збив сирійський безпілотник, що проник на його територію”. “Ми продовжимо різко реагувати в подібних ситуаціях”, — додав він.

Раніше в середу ізраїльські військові за допомогою ракети Patriot перехопили безпілотний літальний апарат. Офіційний представник ізраїльської армії Джонатан Конрікус повідомив, що ізраїльські оборонні системи “вели апарат з моменту його входження в демілітаризовану зону”, а Ізраїль переконався перед тим, як збити безпілотник, що той належав не Росії, а Сирії.