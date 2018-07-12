Нетаньяху сказал Путину, что Израиль против любого присутствия Ирана в Сирии

“Очень важная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Я подчеркнул ясную позицию Израиля — мы против любого присутствия Ирана в Сирии”, — написал премьер. Нетаньяху добавил, что сказал президенту РФ, что Израиль “сбил сирийский беспилотник, проникший на его территорию”. “Мы продолжим резко реагировать в подобных ситуациях”, — добавил он.

Ранее в среду израильские военные при помощи ракеты Patriot перехватили беспилотный летательный аппарат. Официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус сообщил, что израильские оборонные системы “вели аппарат с момента его вхождения в демилитаризованную зону”, а Израиль удостоверился перед тем, как сбить беспилотник, что тот принадлежал не России, а Сирии.