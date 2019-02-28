Нетаньяху та Путін обговорили роль Ірану в Сирії

“Найбільша загроза стабільності та безпеці в регіоні походить від Ірану та його представників. Ми рішуче налаштовані продовжувати наші агресивні дії проти зусиль Ірану, який закликає до нашого знищення, а також проти його спроб закріпитися військом у Сирії”, — сказав ізраїльський прем’єр перед початком переговорів із Путіним.

Російський лідер заявив перед зустріччю з Нетаньяху, що “дуже важливо обговорювати ситуацію в регіоні і питання безпеки”.

Ця поїздка Нетаньяху до Москви є першою відтоді, як у вересні 2018 року 15 російських військовослужбовців загинули, коли сирійські війська випадково збили російський транспортний літак, реагуючи на ізраїльський повітряний удар.

Ізраїльський лідер з вересня 2015 року зустрічався з Путіним 11 разів і неодноразово висловлювався за “прямий, відкритий і вірний шлях, яким ми підтримуємо відносини між Росією та Ізраїлем”.

Росія є головним міжнародним союзником сирійського президента Башара Асада, Москва також має тісні відносини з Іраном.

Як повідомляв УНН, у липні минулого року Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху охарактеризував як дуже важливу зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним і повідомив, що сказав російському лідерові, що єврейська держава виступає проти будь-якої присутності Ірану в Сирії.