Сейчас в министерстве обороны нет информации, что будет увеличено количество блокпостов на улицах для проверки документов военнообязанных. Об этом заявил спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Относительно увеличения количества блокпостов, то такой информации пока нет. Скажу одно, что досадная и иногда неприятная для граждан история с блокпостами и задержаниями возникла из-за того, что люди вовремя не обновили военно-учетные данные - говорит Лазуткин.

Напомним

Военнообязанные украинцы должны были обновить свои учетные данные до 17 июля. После - им могут выписывать штрафы в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если военнообязанный не платит штраф за необновленные данные, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы, что может привести к аресту имущества или счетов должника.