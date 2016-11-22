Несовершеннолетняя в Днепропетровской области въехала в остановку общественного транспорта

ДТП произошло сегодня утром на улице Центральная в селе Башмачка Солонянского района.

С помощью автокрана плиту удалось поднять, пострадавшую спасатели достали из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи. Девушку госпитализировали в больницу города Днепр.

В ГосЧС отметили, что по предварительным данным, авто девушке дал покататься знакомый.