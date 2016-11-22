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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Несовершеннолетняя в Днепропетровской области въехала в остановку общественного транспорта

Киев • УНН

 • 6993 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Несовершеннолетняя девушка-водитель 2000 года рождения, которая была за рулем иномарки, не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта. В результате аварии на машину упала железобетонная плита. Об этом сообщает со ссылкой на ГосЧС в Днепропетровской области.

Несовершеннолетняя в Днепропетровской области въехала в остановку общественного транспорта

ДТП произошло сегодня утром на улице Центральная в селе Башмачка Солонянского района.

С помощью автокрана плиту удалось поднять, пострадавшую спасатели достали из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи. Девушку госпитализировали в больницу города Днепр.

В ГосЧС отметили, что по предварительным данным, авто девушке дал покататься знакомый.

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