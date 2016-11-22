Несовершеннолетняя в Днепропетровской области въехала в остановку общественного транспорта
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Несовершеннолетняя девушка-водитель 2000 года рождения, которая была за рулем иномарки, не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта. В результате аварии на машину упала железобетонная плита. Об этом сообщает со ссылкой на ГосЧС в Днепропетровской области.
ДТП произошло сегодня утром на улице Центральная в селе Башмачка Солонянского района.
С помощью автокрана плиту удалось поднять, пострадавшую спасатели достали из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи. Девушку госпитализировали в больницу города Днепр.
В ГосЧС отметили, что по предварительным данным, авто девушке дал покататься знакомый.