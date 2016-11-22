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Неповнолітня у Дніпропетровській області в'їхала в зупинку громадського транспорту

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Неповнолітня дівчина-водій 2000 року народження, яка була за кермом іномарки, не впоралася з керуванням і врізалася в зупинку громадського транспорту. В результаті аварії на машину впала залізобетонна плита. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Неповнолітня у Дніпропетровській області в'їхала в зупинку громадського транспорту

ДТП сталася сьогодні вранці на вулиці Центральна в селі Башмачка Солонянського району.

За допомогою автокрана плиту вдалося підняти, постраждалу рятувальники дістали з автомобіля і передали працівникам швидкої медичної допомоги. Дівчину госпіталізували до лікарні міста Дніпро.

У ДСНС зазначили, що за попередніми даними, авто дівчині дав покататися знайомий.

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