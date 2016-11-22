Неповнолітня у Дніпропетровській області в'їхала в зупинку громадського транспорту

ДТП сталася сьогодні вранці на вулиці Центральна в селі Башмачка Солонянського району.

За допомогою автокрана плиту вдалося підняти, постраждалу рятувальники дістали з автомобіля і передали працівникам швидкої медичної допомоги. Дівчину госпіталізували до лікарні міста Дніпро.

У ДСНС зазначили, що за попередніми даними, авто дівчині дав покататися знайомий.