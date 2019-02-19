Несовершеннолетний водитель без прав врезался в легковушку и погиб
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. На трассе "Киев-Чоп" в одном из сел Львовской области произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний парень. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУ НП в области.
Авария произошла 18 февраля примерно в 21:00 в Пустомытовском районе.
Водитель автомобиля Renault Logan, 17-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со Skoda Octavia под управлением 28-летнего жителя Каменка-Бугского района.
От полученных травм несовершеннолетний водитель Renault погиб на месте происшествия, а водителя Skoda доставили в больницу.
Также установлено, что водительского удостоверения подросток, управляющий автомобилем Renault, не получал", - сообщили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, пьяный мужчина в Киеве угнал машину и попал в ДТП.