Несовершеннолетний водитель без прав врезался в легковушку и погиб

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 45884 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 61532 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125502 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126948 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127844 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124207 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157733 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117764 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141366 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145241 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. На трассе "Киев-Чоп" в одном из сел Львовской области произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний парень. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУ НП в области.

Авария произошла 18 февраля примерно в 21:00 в Пустомытовском районе.

Водитель автомобиля Renault Logan, 17-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со Skoda Octavia под управлением 28-летнего жителя Каменка-Бугского района.

От полученных травм несовершеннолетний водитель Renault погиб на месте происшествия, а водителя Skoda доставили в больницу.

Также установлено, что водительского удостоверения подросток, управляющий автомобилем Renault, не получал", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, пьяный мужчина в Киеве угнал машину и попал в ДТП.

Украинские Национальные Новости

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