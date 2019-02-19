Неповнолітній водій без прав врізався у легковик і загинув

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. На трасі "Київ-Чоп" в одному зі сіл на Львівщині сталася аварія, у якій загинув неповнолітній хлопець. Про це повідомили УНН у відділі комунікацій ГУ НП в області.

Аварія сталася 18 лютого орієнтовно о 21:00 у Пустомитівському районі.

Водій автомобіля Renault Logan, 17-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся зі Skoda Octavia, якою керував 28-річний житель Кам’янка-Бузького району.

Від отриманих травм неповнолітній водій Renault загинув на місці події, а водія Skoda доправили у лікарню.

Також встановлено, що водійського посвідчення підліток, який кермував автівкою Renault, не отримував", - повідомили у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Покарання, передбачене санкцією статті, – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, п'яний чоловік у Києві вкрав машину і потрапив у ДТП.

Українські Національні Новини

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