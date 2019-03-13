Несовершеннолетний парень исчез в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 марта. УНН. Кропивницким ОП ГУНП в Кировоградской области устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Чернюка Богдана Анатольевича 22.09.2001 г.р., который 13.03.2019 примерно в 07.45 час. ушел из школы-интернат, расположенной по ул. Короленко, 50, г.. Кропивницкий, и по настоящее время местонахождение несовершеннолетнего неизвестно. Об этом УНН сообщила преc-cлужба отдела ювенальной превенцiи УПД ГУНП в облаcтi.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 175 см., среднего телосложения, волосы короткие, темно-русого цвета.
Был одет: кепка красного цвета, джинсы черного цвета, куртка синего цвета.
При себе имел: рюкзак черного цвета.
Телефон связи: Кропивницкий очередная часть ГУНП 0504871919; начальник отдела: 095-254-39-93, 097-770-09-90; инспекторы: 0663690030, 0999195947.
Как сообщал УНН, за прошедшую неделю работники полиции нашли и вернули домой 214 детей.