Несовершеннолетний парень исчез в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 марта. УНН. Кропивницким ОП ГУНП в Кировоградской области устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Чернюка Богдана Анатольевича 22.09.2001 г.р., который 13.03.2019 примерно в 07.45 час. ушел из школы-интернат, расположенной по ул. Короленко, 50, г.. Кропивницкий, и по настоящее время местонахождение несовершеннолетнего неизвестно. Об этом УНН сообщила преc-cлужба отдела ювенальной превенцiи УПД ГУНП в облаcтi.