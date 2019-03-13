Неповнолітній хлопець зник на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 березня. УНН. Кропивницьким ВП ГУНП в Кiровоградськiй областi встановлюється мiсцезнаходження неповнолiтнього Чернюка Богдана Анатолiйовича 22.09.2001 р.н., який 13.03.2019 приблизно о 07.45 год. пiшов зi школи-iнтернат, розташованої по вул. Короленка, 50, м. Кропивницький, та по теперiшнiй час мiсцезнаходження неповнолiтнього невiдомо. Про це УНН повiдомила преc-cлужба вiддiлу ювенальної превенцiї УПД ГУНП в облаcтi.
Прикмети: на вигляд 17-18 рокiв, зрiст 175 см., середньої тiлобудови, волосся коротке, темно-русявого кольору.
Був одягнений: кепка червоного кольору, джинси чорного кольору, куртка синього кольору.
При собi мав: рюкзак чорного кольору.
Телефон зв’язку: Кропивницький чергова частина ГУНП 0504871919; начальник вiддiлу: 095-254-39-93, 097-770-09-90; iнспектори: 0663690030, 0999195947.
Як повідомляв УНН, за минулий тиждень працівники поліції відшукали та повернули додому 214 дітей.