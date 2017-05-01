Несовершеннолетние в прошлом году совершили 27 умышленных убийств - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Несовершеннолетними лицами или с их участием в течение 2016 года в Украине было совершено 27 очевидных умышленных убийств. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответе на информационный запрос УНН.
По информации Генпрокуратуры, несовершеннолетними или с их участием в 2016 году было совершено 27 умышленных убийств, а с начала этого года зафиксировано одно умышленное убийство.
В прошлом году несовершеннолетними также было совершено 35 умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к 10 смертельных случаев. Но уже через три месяца нынешнего года было совершено три умышленных тяжких телесных повреждений.
В то же время, по данным ведомства, несовершеннолетние лица за прошлый год больше совершили умышленных легких телесных повреждений, которых зафиксировано 282. Правда, по данным ГПУ, это на 55 правонарушений меньше, чем в 2015 году. Однако в январе-марте 2017 несовершеннолетние совершили 52 таких преступления.
Кроме того, правоохранители зафиксировали 22 факта побоев и пыток со стороны несовершеннолетних за прошлый год, в этом году их было три.
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