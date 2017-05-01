Неповнолітні торік скоїли 27 умисних убивств – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Неповнолітніми особами або за їхньою участю протягом 2016 року в Україні було скоєно 27 очевидних умисних убивств. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.
За інформацією Генпрокуратури, неповнолітніми або за їхньою участю у 2016 році було скоєно 27 умисних убивств, а з початку цього року зафіксоване одне умисне вбивство.
Торік неповнолітніми також було вчинено 35 умисних тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до 10 смертельних випадків. Але вже за три місяці нинішнього року було скоєно три умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Водночас, за даними відомства, неповнолітні особи за минулий рік найбільше вчинили умисних легких тілесних ушкоджень, яких зафіксовано 282. Щоправда, за даними ГПУ, це на 55 правопорушень менше, ніж у 2015 році. Проте у січні-березні 2017 року неповнолітні вчинили 52 таких злочини.
Крім того, правоохоронці зафіксували 22 факти побоїв і мордувань з боку неповнолітніх за минулий рік, нинішнього року їх було три.
Як повідомляв УНН, у поліції Чернігова розслідують факт публічного побиття 15-річної дівчинки у школі.