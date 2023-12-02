Непогода на Прикарпатье: дороги в проезжем состоянии, 55 населенных пунктов без света
Киев • УНН
Непогода в Ивано-Франковской области оставила без света 55 населенных пунктов, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения и расчисткой дорог. Дороги стали проездными.
Непогода в Ивано-Франковской области оставила без света 55 населенных пунктов, дороги - в проезжем состоянии. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН.
Детали
По словам Онищук, на дорогах государственного и местного значения в целом в круглосуточном режиме работает более 80 единиц спецтехники.
Во всех районах продолжаются работы по расчистке от снега и подсыпке дорог противогололедной смесью.
В связи с подъемом уровня воды в горной местности был поврежден проезд в селе Гринява Верховинского района. На вечер движение автотранспорта там восстановлено, добавила Онищук.
Добавим
По словам главы Ивано-Франковской ОГА, в результате непогоды без электроснабжения остаются 55 населенных пунктов (34 -полностью и 21 - частично). Работают 18 аварийных бригад.
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Непогода на Прикарпатье: дороги в проезжем состоянии, 55 населенных пунктов без света
Непогода в Ивано-Франковской области оставила без света 55 населенных пунктов, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения и расчисткой дорог. Дороги стали проездными.
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