Непогода на Прикарпатье: дороги в проезжем состоянии, 55 населенных пунктов без света

Непогода в Ивано-Франковской области оставила без света 55 населенных пунктов, дороги - в проезжем состоянии. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН.

Детали

По словам Онищук, на дорогах государственного и местного значения в целом в круглосуточном режиме работает более 80 единиц спецтехники.

Во всех районах продолжаются работы по расчистке от снега и подсыпке дорог противогололедной смесью.

В связи с подъемом уровня воды в горной местности был поврежден проезд в селе Гринява Верховинского района. На вечер движение автотранспорта там восстановлено, добавила Онищук.

Добавим

По словам главы Ивано-Франковской ОГА, в результате непогоды без электроснабжения остаются 55 населенных пунктов (34 -полностью и 21 - частично). Работают 18 аварийных бригад.

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