Неподалеку от Афин разгорелся сильный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Греции произошел сильный пожар, который возник в нескольких километрах от столицы, Афин, в районе городка Пеания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.
"По сообщениям, возгорание началось в ночь с воскресенья на понедельник. Власти направили в зону бедствия более 140 пожарных, пять спецсамолётов и восемь вертолетов, была объявлена эвакуация населения", - говорится в сообщении.
Также, из-за сорокаградусной жары и сильного ветра огонь распространялся очень быстро: он охватил и местную гору Имитос высотой более тысячи метров.
На данный момент этот пожар удалось взять под контроль.
Напомним, на южном греческом острове Элафонисос из-за лесного пожара, который продолжается второй день подряд, были эвакуированы туристический лагерь и близлежащие дома.
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