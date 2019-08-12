Неподалік від Афін розгорілася сильна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Греції сталася сильна пожежа, яка виникла в декількох кілометрах від столиці, Афін, в районі містечка Пеанія. Про це УНН повідомляє з посиланням на euronews.
"За повідомленнями, займання розпочалося в ніч з неділі на понеділок. Влада направила в зону лиха понад 140 пожежників, п'ять спецлітаків та вісім вертольотів, була оголошена евакуація населення", - йдеться в повідомленні.
Також, через сорокаградусну спеку та сильний вітер вогонь розповсюджувався дуже швидко: він охопив і місцеву гору Імітос висотою понад тисячу метрів.
Наразі цю пожежу вдалося взяти під контроль.
Нагадаємо, на південному грецькому острові Елафонісос через лісову пожежу, яка триває другий день поспіль, були евакуйовані туристичний табір і прилеглі будинки.
Українців попередили про спеку у 40 градусів та пожежну небезпеку в Греції.