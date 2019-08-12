Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На південному грецькому острові Елафонісос через лісову пожежу, яка триває другий день поспіль, були евакуйовані туристичний табір і прилеглі будинки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Загалом для гасіння пожежі задіяли 121 пожежника, шість літаків і пожежних вертольотів.
Пожежі на острові спалахнули через сильний вітер і високу температуру.
Крім того, влада Греції попередила про підвищену ймовірність виникнення лісових пожеж 13 серпня на більшій частині південної материкової Греції, на островах північного Егейського моря і в частині північно-східної провінції Фракія, недалеко від турецького кордону.
Нагадаємо, у Греції знову лісові пожежі.