Из-за пожаров на греческом острове Элафонисос эвакуировали туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. На юго греческом острове Элафонисос из-за лесного пожара, который продолжается второй день подряд, были эвакуированы туристический лагерь и близлежащие дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Всего для тушения пожара задействовали 121 пожарного, шесть самолетов и пожарных вертолетов.
Пожары на острове вспыхнули из-за сильного ветра и высокой температуры.
Кроме того, власти Греции предупредили о повышенной вероятности возникновения лесных пожаров 13 августа на большей части южной материковой Греции, на островах северного Эгейского моря и в части северо-восточной провинции Фракия, недалеко от турецкой границы.
Напомним, в Греции снова лесные пожары.