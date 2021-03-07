Непобедимый украинец защитил титул чемпиона "WBC Asia"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На арене "AKKO International" в Киеве состоялся ряд боксерских боев. Главным поединком стал бой супертяжеловесов украинца Владислава Сиренко (16 побед, 13 из них - нокаутом) и опытного поляка Камила Соколовски, передает УНН со ссылкой на Luckypunch.net.
Детали
Украинец победил поляка со счетом 80:72 по итогам восьми раундов. Такие оценки выставили все три рефери.
В других боях отметим выигрыш Олега Малиновского над Георгием Гочишиладзе - украинец остановил грузина в пятом раунде. Игорь Шевадзуцкий досрочно победил белоруса Александра Няхайчика. Украинец разобрался с соперником в первом раунде.
Стоит напомнить
Сиренко завоевал титул "WBC Asia" в поединке, который состоялся в декабре прошлого года.