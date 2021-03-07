Непереможний українець захистив титул чемпіона "WBC Asia"

Деталі

Українець переміг поляка з рахунком 80:72 за підсумками восьми раундів. Такі оцінки виставили усі три рефері.

В інших боях відзначимо виграш Олега Маліновського над Георгієм Гочішіладзе - українець зупинив грузина в п'ятому раунді. Ігор Шевадзуцький достроково переміг білоруса Олександра Няхайчіка. Українець розібрався із суперником в першому раунді.

Варто нагадати

Сіренко виборов титул "WBC Asia" в поєдинку, який відбувся у грудні минулого року.