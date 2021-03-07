Непереможний українець захистив титул чемпіона "WBC Asia"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На арені "AKKO International" в Києві відбулася низка боксерських боїв. Головним поєдинком став бій суперважковаговиків українця Владислава Сіренко (16 перемог, 13 з них - нокаутом) і досвідченого поляка Каміла Соколовські, передає УНН з посиланням на Luckypunch.net.
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Українець переміг поляка з рахунком 80:72 за підсумками восьми раундів. Такі оцінки виставили усі три рефері.
В інших боях відзначимо виграш Олега Маліновського над Георгієм Гочішіладзе - українець зупинив грузина в п'ятому раунді. Ігор Шевадзуцький достроково переміг білоруса Олександра Няхайчіка. Українець розібрався із суперником в першому раунді.
Варто нагадати
Сіренко виборов титул "WBC Asia" в поєдинку, який відбувся у грудні минулого року.