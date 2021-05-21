Непобедимы: клуб украинского тренера получил десятую подряд победу в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Солигорский ФК “Шахтер” получил выигрыш над минским “Динамо” в центральном матче 10-го тура чемпионата страны по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт победителей.
Детали
Гол Дембо Дарбо на 81-й минуте принес хозяевам поля очередные три очка в принципиальном матче (1: 0).
Примечательно, что команда украинского специалиста Романа Григорчука еще ни разу не теряла очки в нынешнем сезоне — 10 побед и максимально возможные 30 очков. “Динамо” замыкает главную тройку (20).
Состав “Шахтера”: Гутор, Бегунов, Филипенко, Сачивко, Шевченко, Сзоке, Корзун, Кендыш (к), Океухи, Иванович (Подстрелова, 84), Дарбо.
Стоит напомнить
Ранее Григорчук приводил “Астану” до шестого подряд чемпионства в Казахстане.