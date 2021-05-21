Непереможні: клуб українського тренера здобув десяту поспіль перемогу в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Солігорський ФК “Шахтар” одержав виграш над мінським “Динамо” в центральному матчі 10-го туру чемпіонату країни з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт переможців.
Деталі
Гол Дембо Дарбо на 81-й хвилині приніс господарям поля чергові три очки в принциповому матчі (1:0).
Примітно, що команда українського фахівця Романа Григорчука ще жодного разу не втрачала очки в нинішньому сезоні — 10 перемог і максимально можливі 30 очок. “Динамо” замикає чільну трійку (20).
Склад “Шахтаря”: Гутор, Бегунов, Філіпенко, Сачівко, Шевченко, Сзоке, Корзун, Кендиш (к), Океухі, Іванович (Подстрелов, 84), Дарбо.
Варто нагадати
Раніше Григорчук приводив “Астану” до шостого поспіль чемпіонства в Казахстані.