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The Guardian

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Непереможні: клуб українського тренера здобув десяту поспіль перемогу в Білорусі

Київ • УНН

 • 16373 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Солігорський ФК “Шахтар” одержав виграш над мінським “Динамо” в центральному матчі 10-го туру чемпіонату країни з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт переможців.

Непереможні: клуб українського тренера здобув десяту поспіль перемогу в Білорусі

Деталі

Гол Дембо Дарбо на 81-й хвилині приніс господарям поля чергові три очки в принциповому матчі (1:0).

Примітно, що команда українського фахівця Романа Григорчука ще жодного разу не втрачала очки в нинішньому сезоні — 10 перемог і максимально можливі 30 очок. “Динамо” замикає чільну трійку (20).

Склад “Шахтаря”: Гутор, Бегунов, Філіпенко, Сачівко, Шевченко, Сзоке, Корзун, Кендиш (к), Океухі, Іванович (Подстрелов, 84), Дарбо.

Варто нагадати

Раніше Григорчук приводив “Астану” до шостого поспіль чемпіонства в Казахстані. 

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