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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Необычное ДТП в Лос-Анджелесе: столкновение двух роботов попало на видео

Необычное ДТП в Лос-Анджелесе: столкновение двух роботов попало на видео

Киев  •  УНН

 • 6370 просмотра

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На перекрестке в Лос-Анджелесе произошло столкновение между роботом-такси Waymo и роботом-доставщиком Serve Robotics. Оба робота не получили повреждений и смогли продолжить движение после короткой остановки.

В Лос-Анджелесе произошла "авария" робота-такси Waymo и робота-доставщика Serve Robotics, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

В социальных сетях начало распространяться видео "аварии" роботов, произошедшей 27 декабря на перекрестке в Лос-Анджелесе. Столкнулись робот-такси Waymo и робот-доставщик Serve Robotics.

В видео видно, как робот Serve ночью переезжал улицу и пытался выехать на тротуар. Он доехал до обочины, немного отъехал назад, чтобы исправиться, и начал двигаться к пантусу. Именно тогда Waymo, который поворачивал направо, ударил маленького бота.

Человек, опубликовавший видео, сказал, что бот Serve перед столкновением проехал на красный свет, хотя это не видно на кадрах.

Представитель компании ответил, что робот разработан так, что он выбирает самый безопасный путь движения на основе информации, которую он получает, а также он обладает способностью классифицировать и различать участников дорожного движения и объектов вокруг. Например, он запрограммирован быть более осторожным с детьми и пешеходами.

Это не означает, что робот Waymo просто снесет все на своем пути; в этом случае робот-доставщик остановился у бордюра перед тем, как выехать на полосу разворота, как раз в тот момент, когда робот-такси Waymo выехал на перекресток. По словам представителя Waymo, водитель Waymo применил резкое торможение, прежде чем столкнуться с роботом-доставщиком.

Оба робота, в результате столкновения, остались не поврежденными, однако они заблокировались на несколько минут, прежде чем разъехались.

Waymo рассказали что, когда происходит столкновение, Waymo Driver оповещает команды Fleet Response и. Команда Fleet Response осматривает место происшествия удаленно и отправляет представителя службы помощи, если это необходимо. Rider Support проверяет состояние роботов-такси и, при необходимости, связывается с первыми службами реагирования.

Напомним

В 2025 году 30 роботов-медсестер под названием Missi будут представлены в рамках пилотного проекта в Национальной университетской больнице (NUH) в Сингапуре.

Алина Волянская

Алина Волянская

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