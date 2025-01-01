Незвичайна ДТП у Лос-Анджелесі: зіткнення двох роботів потрапило на відео

У Лос-Анджелесі сталася "аварія" робота-таксі Waymo і робота-доставника Serve Robotics, пише УНН з посилнням на TechCrunch.

У соціальних мережах почало ширитися відео "аварії" роботів, що сталася 27 грудня на перехресті в Лос-Анджелесі. Зіткнулися робот-таксі Waymo і робот-доставник Serve Robotics.

У відео видно, як робот Serve вночі переїздив вулицю та намагався виїхати на тротуар. Він доїхав до узбіччя, трохи від’їхав назад, щоб виправитися, і почав рухатися до пантуса. Саме тоді Waymo, який повертав праворуч, вдарив маленького бота.

Людина, яка опублікувала відео, сказала, що бот Serve перед зіткненням проїхав на червоне світло, хоча це не видно на кадрах.

Представник компанії відповів, що робот розроблений так, що він обирає найбезпечніший шлях руху на основі інформації, яку він отримує, а також він має здатність класифікувати та розрізняти учасників дорожнього руху та об'єктів навколо. Наприклад, він запрограмований бути більш обережним з дітьми та пішоходами.

Це не означає, що робот Waymo просто знесе все на своєму шляху; в цьому випадку робот-доставщик зупинився біля бордюру перед тим, як виїхати на смугу розвороту, якраз в той момент, коли робот-таксі Waymo виїхав на перехрестя. За словами представника Waymo, водій Waymo застосував різке гальмування, перш ніж зіткнутися з роботом-доставщиком.

Обидва роботи, в результаті зіткнення, залишилися не пошкодженими, проте вони заблокувалися на кілька хвилин, перш ніж роз’їхалися.

Waymo розповіли що, коли відбувається зіткнення, Waymo Driver сповіщає команди Fleet Response та. Команда Fleet Response оглядає місце події віддалено і відправляє представника служби допомоги, якщо це необхідно. Rider Support перевіряє стан роботів-таксі і, за необхідності, зв'язується з першими службами реагування.

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