Незвичайна ДТП у Лос-Анджелесі: зіткнення двох роботів потрапило на відео

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 122925 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 120932 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 124846 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143835 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164759 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144913 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156102 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175335 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221541 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176652 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179481 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162815 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 139947 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115458 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 110783 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 122925 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115458 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232673 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229483 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358862 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35194 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51456 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 50957 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87455 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105476 перегляди
Актуальне
Незвичайна ДТП у Лос-Анджелесі: зіткнення двох роботів потрапило на відео

Незвичайна ДТП у Лос-Анджелесі: зіткнення двох роботів потрапило на відео

Київ • УНН

 • 28582 перегляди

На перехресті в Лос-Анджелесі відбулося зіткнення між роботом-таксі Waymo та роботом-доставником Serve Robotics. Обидва роботи не зазнали пошкоджень та змогли продовжити рух після короткої зупинки.

У Лос-Анджелесі сталася "аварія" робота-таксі Waymo і робота-доставника Serve Robotics, пише УНН з посилнням на TechCrunch.

У соціальних мережах почало ширитися відео "аварії" роботів, що сталася 27 грудня на перехресті в Лос-Анджелесі. Зіткнулися робот-таксі Waymo і робот-доставник Serve Robotics.

У відео видно, як робот Serve вночі переїздив вулицю та намагався виїхати на тротуар. Він доїхав до узбіччя, трохи від’їхав назад, щоб виправитися, і почав рухатися до пантуса. Саме тоді Waymo, який повертав праворуч, вдарив маленького бота.

Людина, яка опублікувала відео, сказала, що бот Serve перед зіткненням проїхав на червоне світло, хоча це не видно на кадрах.

Представник компанії відповів, що робот розроблений так, що він обирає найбезпечніший шлях руху на основі інформації, яку він отримує, а також він має здатність класифікувати та розрізняти учасників дорожнього руху та об'єктів навколо. Наприклад, він запрограмований бути більш обережним з дітьми та пішоходами.

Це не означає, що робот Waymo просто знесе все на своєму шляху; в цьому випадку робот-доставщик зупинився біля бордюру перед тим, як виїхати на смугу розвороту, якраз в той момент, коли робот-таксі Waymo виїхав на перехрестя. За словами представника Waymo, водій Waymo застосував різке гальмування, перш ніж зіткнутися з роботом-доставщиком.

Обидва роботи, в результаті зіткнення, залишилися не пошкодженими, проте вони заблокувалися на кілька хвилин, перш ніж роз’їхалися.

Waymo розповіли що, коли відбувається зіткнення, Waymo Driver сповіщає команди Fleet Response та. Команда Fleet Response оглядає місце події віддалено і відправляє представника служби допомоги, якщо це необхідно. Rider Support перевіряє стан роботів-таксі і, за необхідності, зв'язується з першими службами реагування.

Нагадаємо

У 2025 році 30 роботів-медсестер під назвою Missi будуть представлені в рамках пілотного проєкту в Національній університетській лікарні (NUH) у Сінгапурі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуТехнології
sinhapurСінгапур
los-andzhelesЛос-Анджелес

Звернутися з питань розміщення реклами