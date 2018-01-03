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Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 января. УНН. Младенцы, которых нашли в морозилке домашнего холодильника в Александрии Кировоградской области, родились примерно с разницей в год. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год

"Эксперт посмотрел и сказал, что их положили в морозилку в разное время. Одно тело сильно вымерзло, другое - меньше. Очевидно, они погодки", - сообщил источник.

Так, погодки, это дети которые родились с разницей менее одного года. В свою очередь в ГУНП области сообщили, что сейчас проверяют информацию.

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"У нас рассматриваются различные версии, то, что не двойняшки, мы сейчас приняли во внимание эту информацию, будем проверять, но все это скажет еспертиза, которая будет проведена. То есть, я не могу подтвердить, или опровергнуть эту информацию, все это со временем", - прокомментировал начальник Александрийского отдела полиции ГУНП в области Сергей Котига.

Напомним, правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме в Кировоградской области.

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