Немовлята, яких знайшли у морозилці на Кіровоградщині, народилися з різницею у рік
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Немовлята, яких знайшли у морозилці домашнього холодильника в Олександрії на Кіровоградщині, народилися приблизно з різницею у рік. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
“Експерт подивився і сказав, що їх поклали у морозилку в різний час. Одне тіло сильно вимерзло, інше — менше. Очевидно, вони погодки”, — повідомило джерело.
Так, погодки, це діти, які народилися з різницею менше ніж у один рік. В свою чергу в ГУНП області повідомили, що наразі перевіряють інформацію.
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“В нас розглядаються різні версії, те, що не двійнята, ми зараз взяли до уваги цю інформацію, будемо перевіряти, але все це скаже еспертиза, яка буде проведена. Тобто, я не можу підтвердити, чи спростувати цю інформацію, все це тільки згодом”, — прокоментував начальник Олександрійського відділу поліції ГУНП в області Сергій Котига.
Нагадаємо, правоохоронці виявили тіла двох новонароджених дітей у морозильній камері в приватному будинку на Кіровоградщині.