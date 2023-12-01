Немецко-украинское энергетическое партнерство: в Минэнерго думают как привлечь инвестиций в проекты по распределенной генерации

Представители украинского Минэнерго встретились с немецкой делегацией, которую возглавила руководитель Рабочего штаба по вопросам Украины от Федерального министерства экономического сотрудничества Германии Ульрике Хопп-Нишанка. На встрече говорили о привлечении инвестиций в украинские проекты по распределенной генерации, и ускорении энергетического перехода и интеграции украинских энергетических рынков в общеевропейским. О результатах встречи рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Украины, передает УНН.

Во время восстановления нам необходимо учитывать потенциал регионов и способности общин. Должны совместно оказать поддержку территориальным общинам, чтобы помочь им подготовить и реализовать проекты по развитию распределенной генерации. Важно, что мы работаем вместе над созданием условий и подготовкой проектов, которые позволят финансовым институтам и частному сектору присоединиться к созданию децентрализованных энергетических систем, состоящих из комбинации ВИЭ, накопителей энергии, газовых турбин и газопоршневых установок и традиционной генерации, объединенных умными микросетями. - отметил замминистра энергетики Ярослав Демченков.

Детали

Во встрече с немецкой делегацией приняли участие два заместителя министра энергетики Украины: Ярослав Демченков и Фарид Сафаров. Они проинформировали немцев о текущей ситуации в энергосекторе, а также рассказали планы Украины по устойчивому восстановлению и активизации сотрудничества с немецкой стороной. В частности, во время встречи особенно акцентировалось на проектах по развитию распределенной генерации с использованием возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии, развитию микросетей, повышению энергоэффективности и декарбонизации сектора.

Стороны также обсудили создание необходимых условий для привлечения инвестиций и новых технологий в украинскую энергетику, и о важности роли частного сектора в проектах по "зеленой" трансформации, а также также реформ, которые нужны для ускорения энергетического перехода и интеграции украинских энергетических рынков в общеевропейские.

Украинская энергетика, подвергшаяся беспрецедентным разрушениям, нуждается не просто в восстановлении, а именно модернизации и восстановления с использованием лучших современных практик и решений. Поэтому мы поставили цель децентрализовать генерацию за счет развития "зеленой" энергетики и внедрения умных сетей, поскольку это обеспечит устойчивость и энергоэффективность нашей энергосистемы. - сказал Фарид Сафаров.

Во время встречи участники отметили и важность эффективного сотрудничества в рамках Немецко-украинского энергетического партнерства.

В украинском министерстве подчеркнули, что платформа восстановления Украины - это инициатива Федерального правительства Германии, которая объединяет Министерство экономического сотрудничества и развития, Министерство экономики и защиты климата, Министерство иностранных дел и учреждения Германии.

Сотрудничество в рамках платформы имеет целью усилить вклад Германии в восстановление Украины и обеспечить большую прозрачность, эффективность и результативность инициатив по восстановлению.