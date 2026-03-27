$43.880.0150.610.24
Неизвестные в Праге забросали коктейлями Молотова "Русский дом". В мид рф уже вызвали посла Чехии

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Злоумышленники бросили шесть бутылок с зажигательной смесью в здание российского центра. Полиция Чехии разыскивает подозреваемых, а мид рф вызвал посла.

В четверг вечером, 26 марта, неизвестные забросали коктейлями Молотова здание российского центра науки и культуры в Праге. В России заявили, что рассматривают этот инцидент как "беспрецедентный акт насилия, создавший угрозу жизни и здоровью сотрудников", а также в МИД России был вызван посол Чехии в РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в Facebook посольства России в Чехии. 

26 марта этого года, примерно в 22:30 по местному времени, была совершена попытка поджога здания "Русского дома" в Праге. Злоумышленник или злоумышленники использовали около шести бутылок с зажигательной смесью. Три из них разорвались снаружи здания, повредив его фасад. Три бутылки были брошены на второй этаж здания – в помещение библиотеки, где, благодаря счастливому случаю, ни одна из них не разорвалась 

- заявили в посольстве.

В посольстве отметили, что по факту инцидента органами правопорядка Чехии проводится расследование. 

Посольство направит в МИД Чехии соответствующую ноту, в которой вновь поднимет вопрос об усилении чешскими властями мер безопасности в отношении объектов российской недвижимости и сотрудников "Русского дома" в Чехии. Расцениваем этот инцидент как беспрецедентный акт насилия, создавший угрозу жизни и здоровью сотрудников. Будем настаивать на тщательном расследовании инцидента и наказании виновных, возмещении ущерба и недопущении повторения подобных инцидентов в будущем 

- добавили в посольстве. 

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сегодня, 27 марта, в МИД РФ был вызван посол Чехии в РФ, где ему был "выражен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью". 

Выражена глубокая обеспокоенность по поводу произошедшего. Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование этого преступления, найти и наказать виновных, а также принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов российских представительств в Праге 

- заявила Захарова. 

В полиции Чехии заявили, что со вчерашнего вечера расследуют инцидент. 

Со вчерашнего вечера мы расследуем нападение, во время которого кто-то бросил несколько зажигательных бутылок в "Русский дом" на улице На Заторце, Прага 6. Мы разыскиваем преступника, которого подозревают в совершении преступления - повреждение чужого имущества 

- говорится в сообщении.

Руководитель "Русского дома" заявил: "Бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Три из них, к счастью, не взорвались внутри помещения. Они были на подоконнике. Если бы здесь произошел пожар, то от здания бы ничего не осталось, потому что здесь находится библиотека". 

