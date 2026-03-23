Потужний вибух біля Риму зруйнував будинки є тяжко поранені

Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Популярнi новини
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23 березня, 06:49 • 15587 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді23 березня, 07:19 • 43781 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23 березня, 07:36 • 67009 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 19850 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14075 перегляди
Публікації
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
13:02 • 7616 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14250 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 20023 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 31284 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 49082 перегляди
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 57258 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 58634 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 56756 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 57525 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 54318 перегляди
Потужний вибух біля Риму зруйнував будинки є тяжко поранені

Київ • УНН

 • 27340 перегляди

У районі П’яна-дель-Соле через вибух газового балона госпіталізували двох пенсіонерів. Рятувальники евакуювали 29 мешканців та розбирали завали будівель.

Потужний вибух біля Риму зруйнував будинки є тяжко поранені

У районі П’яна-дель-Соле поблизу Риму стався потужний вибух у житловому секторі, внаслідок якого двоє літніх людей отримали серйозні поранення. Їх госпіталізували, а загалом із зони інциденту евакуювали 29 мешканців. Про це повідомляє Il Messaggero, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, причиною вибуху став балон зі зрідженим газом. Вибух повністю зруйнував один будинок і пошкодив ще кілька будівель та автомобілі.

На місці працювали рятувальники, які витягли постраждалих з-під завалів. Частині мешканців знадобилася допомога з житлом, решта змогли повернутися до своїх осель після перевірок.

Стався справді потужний вибух, який повністю зруйнував невеликий будинок і пошкодив навколишні будівлі

– заявив мер Риму Роберто Гуальтьєрі.

Причини встановлюють слідчі

За словами міського голови, основною версією є витік газу.

Пожежники встановлять причину, яка, ймовірно, пов'язана з витоком газу

– додав він.

Пошуки можливих постраждалих завершено, інших жертв не виявлено. Район залишається під контролем служб, триває розслідування обставин інциденту.

У бельгійському Льєжі стався вибух біля синагоги09.03.26, 11:19 • 4296 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Нерухомість
Енергетика
Опалення
Рим