Потужний вибух біля Риму зруйнував будинки є тяжко поранені
Київ • УНН
У районі П'яна-дель-Соле через вибух газового балона госпіталізували двох пенсіонерів. Рятувальники евакуювали 29 мешканців та розбирали завали будівель.
У районі П’яна-дель-Соле поблизу Риму стався потужний вибух у житловому секторі, внаслідок якого двоє літніх людей отримали серйозні поранення. Їх госпіталізували, а загалом із зони інциденту евакуювали 29 мешканців. Про це повідомляє Il Messaggero, пише УНН.
Деталі
За попередніми даними, причиною вибуху став балон зі зрідженим газом. Вибух повністю зруйнував один будинок і пошкодив ще кілька будівель та автомобілі.
На місці працювали рятувальники, які витягли постраждалих з-під завалів. Частині мешканців знадобилася допомога з житлом, решта змогли повернутися до своїх осель після перевірок.
Стався справді потужний вибух, який повністю зруйнував невеликий будинок і пошкодив навколишні будівлі
Причини встановлюють слідчі
За словами міського голови, основною версією є витік газу.
Пожежники встановлять причину, яка, ймовірно, пов'язана з витоком газу
Пошуки можливих постраждалих завершено, інших жертв не виявлено. Район залишається під контролем служб, триває розслідування обставин інциденту.
