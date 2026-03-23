Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые

Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 16:43 • 17740 просмотра
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 30460 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 52021 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 83167 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 61507 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 69503 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 78503 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 67780 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 79703 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Популярные новости
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира элитного подразделения Хезболлы22 марта, 13:04 • 9290 просмотра
Новый патриарх УПЦ КП после смерти Филарета - чем известен архиепископ Никодим22 марта, 13:42 • 10446 просмотра
Гибель проводницы во время эвакуации - Илоне Вовк было всего 19 лет22 марта, 13:56 • 11918 просмотра
Масштабный пожар на складе под Киевом охватил 5500 квадратных метров, задействованы десятки спасателейPhoto22 марта, 16:00 • 14064 просмотра
Направлялась на помощь пассажирам: в Одесской области во время эвакуации погибла 19-летняя проводница, начато расследование18:51 • 7266 просмотра
публикации
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 83167 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 63439 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 59523 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 129944 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 84917 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 32098 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 35559 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 35039 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 37572 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 35148 просмотра
Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые

Киев • УНН

 • 682 просмотра

В районе Пьяна-дель-Соле из-за взрыва газового баллона госпитализировали двух пенсионеров. Спасатели эвакуировали 29 жителей и разбирали завалы зданий.

Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые

В районе Пьяна-дель-Соле близ Рима произошел мощный взрыв в жилом секторе, в результате которого двое пожилых людей получили серьезные ранения. Их госпитализировали, а всего из зоны инцидента эвакуировали 29 жителей. Об этом сообщает Il Messaggero, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, причиной взрыва стал баллон со сжиженным газом. Взрыв полностью разрушил один дом и повредил еще несколько зданий и автомобили.

На месте работали спасатели, которые извлекли пострадавших из-под завалов. Части жителей понадобилась помощь с жильем, остальные смогли вернуться в свои дома после проверок.

Произошел действительно мощный взрыв, который полностью разрушил небольшой дом и повредил окружающие здания

– заявил мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Причины устанавливают следователи

По словам городского головы, основной версией является утечка газа.

Пожарные установят причину, которая, вероятно, связана с утечкой газа

– добавил он.

Поиски возможных пострадавших завершены, других жертв не обнаружено. Район остается под контролем служб, продолжается расследование обстоятельств инцидента.

В бельгийском Льеже произошел взрыв возле синагоги09.03.26, 11:19 • 4288 просмотров

