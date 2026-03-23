Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые
Киев • УНН
В районе Пьяна-дель-Соле из-за взрыва газового баллона госпитализировали двух пенсионеров. Спасатели эвакуировали 29 жителей и разбирали завалы зданий.
В районе Пьяна-дель-Соле близ Рима произошел мощный взрыв в жилом секторе, в результате которого двое пожилых людей получили серьезные ранения. Их госпитализировали, а всего из зоны инцидента эвакуировали 29 жителей. Об этом сообщает Il Messaggero, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, причиной взрыва стал баллон со сжиженным газом. Взрыв полностью разрушил один дом и повредил еще несколько зданий и автомобили.
На месте работали спасатели, которые извлекли пострадавших из-под завалов. Части жителей понадобилась помощь с жильем, остальные смогли вернуться в свои дома после проверок.
Произошел действительно мощный взрыв, который полностью разрушил небольшой дом и повредил окружающие здания
Причины устанавливают следователи
По словам городского головы, основной версией является утечка газа.
Пожарные установят причину, которая, вероятно, связана с утечкой газа
Поиски возможных пострадавших завершены, других жертв не обнаружено. Район остается под контролем служб, продолжается расследование обстоятельств инцидента.
