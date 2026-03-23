Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые

В районе Пьяна-дель-Соле близ Рима произошел мощный взрыв в жилом секторе, в результате которого двое пожилых людей получили серьезные ранения. Их госпитализировали, а всего из зоны инцидента эвакуировали 29 жителей. Об этом сообщает Il Messaggero, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, причиной взрыва стал баллон со сжиженным газом. Взрыв полностью разрушил один дом и повредил еще несколько зданий и автомобили.

На месте работали спасатели, которые извлекли пострадавших из-под завалов. Части жителей понадобилась помощь с жильем, остальные смогли вернуться в свои дома после проверок.

Произошел действительно мощный взрыв, который полностью разрушил небольшой дом и повредил окружающие здания – заявил мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Причины устанавливают следователи

По словам городского головы, основной версией является утечка газа.

Пожарные установят причину, которая, вероятно, связана с утечкой газа – добавил он.

Поиски возможных пострадавших завершены, других жертв не обнаружено. Район остается под контролем служб, продолжается расследование обстоятельств инцидента.

