Невідомі у Празі закидали коктейлями Молотова “Російський дім”. У мзс рф уже викликали посла Чехії

У четвер ввечері, 26 березня, невідомі закидали коктейлями Молотова будівлю російського центру науки й культури у Празі. У росії заявили, що розглядають цей інцидент, як "безпрецедентний акт насильства, що створив загрозу життю та здоров’ю співробітників", а також до МЗС росії було викликано посла Чехії в рф. Про це пише УНН з посиланням на допис у Facebook посольства росії в Чехії.

26 березня цього року, приблизно о 22:30 за місцевим часом, було скоєно спробу підпалу будівлі "Російського дому" в Празі. Зловмисник або зловмисники використали близько шести пляшок із запальною сумішшю. Три з них розірвалися зовні будівлі, пошкодивши її фасад. Три пляшки були кинуті на другий поверх будівлі – у приміщення бібліотеки, де, завдяки щасливому випадку, жодна з них не розірвалася - заявили в посольстві.

У посольстві зазначили, що за фактом інциденту органами правопорядку Чехії проводиться розслідування.

Посольство надішле до МЗС Чехії відповідну ноту, в якій знову порушить питання про посилення чеською владою заходів безпеки щодо об’єктів російської нерухомості та співробітників "Російського дому" у Чехії. Розцінюємо цей інцидент як безпрецедентний акт насильства, що створив загрозу життю та здоров’ю співробітників. Наполягатимемо на ретельному розслідуванні інциденту та покаранні винних, відшкодуванні збитків і недопущенні повторення подібних інцидентів у майбутньому - додали у посольстві.

Речник російського МЗС марія захарова заявила, що сьогодні, 27 березня, до МЗС рф було викликано посла Чехії в рф, де йому було "висловлено рішучий протест у зв’язку зі скоєним увечері 26 березня нападом на Російський центр науки і культури в Празі із застосуванням пляшок із запальною сумішшю".

Висловлено глибоке занепокоєння з приводу події. Вимагаємо від чеської сторони провести оперативне та компетентне розслідування цього злочину, знайти та покарати винних, а також вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки об'єктів російських представництв у Празі - заявила захарова.

У поліції Чехії заявили, що з вчорашнього вечора розслідують інцендент.

З учорашнього вечора ми розслідуємо напад, під час якого хтось кинув кілька запальних пляшок у "Російський дім" на вулиці На Заторці, Прага 6. Ми розшукуємо злочинця, якого підозрюють у скоєнні злочину - пошкодження чужого майна - йдеться у повідомленні.

Керівник "Російського дому" заявив: "Кинули кілька пляшок із запальною сумішшю. Три з них, на щастя, не вибухнули всередині приміщення. Вони були на підвіконні. Якби тут сталася пожежа, то від будівлі б нічого не залишилося, тому що тут знаходиться бібліотека".

