Непогода пронеслась по центру Киева: сорвало крышу в киоске, повалило ветви деревьев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Непогода, которая пронеслась Киевом в ночь на четверг, наделала беды в центре столицы, сообщает УНН.
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На улице Крещатик из-за сильного ливня и ветра снесло крышу в МАФе, повалило ветви деревьев, сорвало рекламные баннеры с домов, повредило летние площадки кафе, а также затопило улицы.
Напомним, в столичном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны") из-за непогоды было отменено несколько рейсов.