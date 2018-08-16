Непогода пронеслась по центру Киева: сорвало крышу в киоске, повалило ветви деревьев

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На улице Крещатик из-за сильного ливня и ветра снесло крышу в МАФе, повалило ветви деревьев, сорвало рекламные баннеры с домов, повредило летние площадки кафе, а также затопило улицы.

Напомним, в столичном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны") из-за непогоды было отменено несколько рейсов.