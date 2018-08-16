Негода пронеслася центром Києва: зірвало дах у кіоску, повалило гілки дерев
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Негода, яка пронеслася Києвом в ніч на четвер, наробила біди у центрі столиці, повідомляє УНН.
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На вулиці Хрещатик через сильну зливу і вітер знесло дах у МАФі, повалило гілки дерев, зірвало рекламні банери з будинків, пошкодило літні майданчики кафе, а також затопило вулиці.
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Нагадаємо, у столичному аеропорту “Київ” ім. Ігоря Сікорського (“Жуляни”) через негоду було скасовано декілька рейсів.