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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Непогода в Украине: в Хмельницкой области обесточены более 20 тысяч домов

Киев • УНН

 • 65605 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Хмельницкой области по состоянию на 18 часов было обесточено более 20 тысяч домов в результате непогоды, сообщили в Хмельницкой ОВА в субботу, пишет УНН.

Непогода в Украине: в Хмельницкой области обесточены более 20 тысяч домов

Детали

"В области продолжается работа по ликвидации последствий повреждений из-за сильных порывов ветра в Хмельницкой области. По состоянию на 18.00 еще 192 населенных пункта с электроэнергией. Не подключенными остаются 199 населенных пунктов и более 20 тысяч потребителей", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как указано, на территории Шепетовского района уже устранены нанесенные непогодой повреждения на 27 зданиях, 1 админздании, 23 многоэтажных домах, образовательных учреждениях.

Аварийно-ремонтные бригады работают до полного восстановления электроснабжения.

Дополнение

В Украине из-за непогоды погибли три человека, 10 травмированы, повреждены 37 зданий, в 16 областях 1880 населенных пунктов обесточены.

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