Непогода в Украине: в Хмельницкой области обесточены более 20 тысяч домов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Хмельницкой области по состоянию на 18 часов было обесточено более 20 тысяч домов в результате непогоды, сообщили в Хмельницкой ОВА в субботу, пишет УНН.
Детали
"В области продолжается работа по ликвидации последствий повреждений из-за сильных порывов ветра в Хмельницкой области. По состоянию на 18.00 еще 192 населенных пункта с электроэнергией. Не подключенными остаются 199 населенных пунктов и более 20 тысяч потребителей", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Как указано, на территории Шепетовского района уже устранены нанесенные непогодой повреждения на 27 зданиях, 1 админздании, 23 многоэтажных домах, образовательных учреждениях.
Аварийно-ремонтные бригады работают до полного восстановления электроснабжения.
Дополнение
В Украине из-за непогоды погибли три человека, 10 травмированы, повреждены 37 зданий, в 16 областях 1880 населенных пунктов обесточены.