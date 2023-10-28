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Негода в Україні: на Хмельниччині знеструмлено понад 20 тисяч домівок

Київ • УНН

 • 65605 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Хмельницькій області станом на 18 годину було знеструмлено понад 20 тисяч домівок внаслідок негоди, повідомили у Хмельницькій ОВА у суботу, пише УНН.

Негода в Україні: на Хмельниччині знеструмлено понад 20 тисяч домівок

Деталі

"В області продовжується робота з ліквідації наслідків ушкоджень через сильні пориви вітру на Хмельниччині. Станом на 18.00 ще 192 населених пункти з електроенергію. Не підключеними залишаються 199 населених пунктів та понад 20 тисяч споживачів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як вказано, на території Шепетівського району вже усунуто завдані негодою пошкодження на 27 будівлях, 1 адмінбудівлі, 23 багатоверхових будинках, освітніх закладах.

Аварійно-ремонтні бригади працюють до повного відновлення електропостачання.

Доповнення

В Україні через негоду загинуло троє людей, 10 травмовано, пошкоджено 37 будівель, у 16 областях 1880 населених пунктів знеструмлено.

Українські Національні Новини

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